南韓啦啦隊女神李多慧今（14）日將迎來來台的首場應援活動，而早在幾天前就已抵台的她，近日也與幾位樂天啦啦隊隊成員逛夜市培養感情，其中「學姐」林岱縈（羚小鹿）昨（13）日也曬出與李多慧合體的影片，意外曝光李多慧身體一部位特別「短小」。

擁有「零死角女神」稱號的林岱縈昨（13）日於IG上傳一段影片，當中她透露意外發現「多慧的手跟我一樣是甜不辣，我等一下要去跟她握手，羨慕嗎，來看看誰的手比較甜比較辣」隨後她請李多慧伸出手，兩人十指緊扣互貼比大小，讓林岱縈直呼：「小小的，好可愛，見到好朋友了」，李多慧最後還對她說「愛妳」。

然而，影片旁的文案林岱縈寫下「多慧真的好可愛，連手指頭都要可可愛愛（咬～～～我們的手竟然一樣小一樣甜一樣辣，但重點是她說愛我，나도 사랑해요（我也愛妳）」對此，李多慧也於留言區回應「사랑해용（愛妳唷）」，讓許多粉絲看了直呼「愛到不行」、「太可愛了」、「想吃甜不辣」、「甜不辣手是軟又細緻的手」、「太犯規了～～兩隻甜不辣」。

根據《ELeven Sports》報導，對於台灣應援初登場，李多慧透露對跳舞很有信心，但台灣的應援歌比較多，覺得比韓國難一點，其中她最有印象的應援曲是陳冠宇的出場曲〈陳陳大丈夫〉，李多慧表示當初收到球團傳的應援曲時，對這首旋律最有印象。