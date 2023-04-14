常見教師因公受傷，但目前全國僅6都可申請醫療補助，其他縣市尚在研議相關作法，但並無下文，且原因常是縣市政府財務不佳，而無法提供補助，全國教育產業總工會(以下簡稱全教產)質疑：「公傷病住院醫療補助居然分大小漢，作法更是一國多制」，呼籲教育部出面，修法或立法保障教師權益。

全教產整理近年教師因公受傷事件，包含日前高雄市一名國中生持美工刀割傷女老師；民國110年鳳翔國中梁姓教師於執行公務時遭撞，導致終身失能；民國108年嘉義一名國中生上課時丟煙霧彈恐嚇老師；民國83年，在屏東縣更爆發竹田國中老師黃信樺被學生以書包重擊死亡；台南安順國中陳姓女老師被學生砍成重傷等案例。

全教產理事長林碩杰表示，如果沒有額外保障，教師受傷所延伸的醫療費用，勢必為家庭造成經濟壓力。但這方面在政府補助上，民國103年人事行政總處和教育部以書函說明，醫療補助是政府以雇主身份照顧員工福利，可由各機關考量財務狀況辦理。換言之，各地方縣市如果財政條件不佳，教師就沒有住院醫療補助，這樣的規定也造成各縣市施行保障措施不一。

全教產調查，目前僅台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市共6都教師可申請公傷病住院醫療補助，其他縣市包括宜蘭縣政府、基隆市政府、新竹市政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、澎湖縣政府等，則沒有相關作法，甚至回函請工會和教育部爭取，形成一國多制的局面。

林碩杰認為，教師被排除於危險職務外，即使不幸失能，慰問金也僅危險職務發給的半數，但教師的保障不應只是一紙公文而已，呼籲透過立法或修法統一補助，改善6都以外教師等同次等公民的問題。

桃園市全教產理事長熊書顯提到，桃園市財政條件不如過往，對於教師公傷保障權益，如果只有一張單薄的公文說法，縣市政府財務條件惡化，教師住院醫療補助恐怕會消失，因此呼籲教育部立法讓全國一體適用，保障教師權益。

台北教育工會副秘書長陳俊辰說，盼全國統一作法在教師權利義務、福利平等方面，不要離開6都，讓老師們就變次等公民。