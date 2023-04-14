群益投信說明，「群益台灣半導體收益ETF」追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數，鎖定台灣人最青睞且獲利成長性佳的半導體產業，並精選當中最具收益優勢的半導體高息股。

群益投信表示，在全球主流科技創新趨勢中，無論是手機、電腦、AR/VR到目前火熱的AI與電動車，半導體均扮演關鍵角色，台灣半導體實力雄厚。在國際市場中向來具有舉足輕重的影響力，也是台灣出口主力、經濟護國神山，毛利率長期居電子業之冠。

群益投信指出，台灣半導體在投資上更是永不過氣的產業，據統計，台股各主要類股的股東人數，以半導體產業占近856萬人稱冠。高息存股則是另一廣受台灣投資人喜愛的題材，其中台股高息ETF受益人數近年來更年年倍數增長，至2022年底已逾219.8萬人。

有鑑於此，群益投信推出首檔結合半導體主題及收益特性的「群益台灣半導體收益ETF」，滿足投資人既想掌握半導體投資趨勢，又想滿足存股領息的投資目的，潛在資本利得與息收兩頭賺。

群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志表示，「群益台灣半導體收益ETF」的追蹤指數選股邏輯鎖定台灣上市櫃半導體類股，先篩選日均成交額大於8000萬元、與近四季稅後股東權益報酬率（ROE）大於0的個股，確保其流動性品質與獲利能力。

同時，指數會在每年5月與12月重新審核成分股。謝明志說明，所有台灣企業需在5月20日前完成當年度股利宣告，因此群益台灣半導體收益ETF的追蹤指數在每年5月底進行第一次指數審核，精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息。

此外，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前部署隔年極具股息及股價成長潛力的半導體企業股票，一舉掌握股息股價雙收優勢，適合看好台灣半導體產業成長前景、也想兼顧存股收益需求的投資人。