為落實股東行動主義，達到以「市場機制」督促公司訂定合理之董監事酬金，將於112年4月17日在公開資訊觀測站「公司治理專區」的「董事及監察人相關資訊」項下，揭露111年度上櫃公司申報董事及監察人支領酬金(含董事兼任員工之酬勞，均為擬議數)之情形，內容包括各上櫃公司預計支付董事或監察人之酬金總額、平均每位董事或監察人之酬金、酬金總額占稅後損益百分比及合理性說明等資料，並可依上櫃公司的產業類別、證券代號、酬金總額、酬金總額占稅後損益百分比或平均每位董監事酬金等排序方式進行查詢，使投資大眾能充分知悉相關資訊。

櫃買中心指出，除了上述查詢方式外，投資大眾也可以參考各上櫃公司111年度的股東會年報(可直接至公開資訊觀測站的「電子書專區」下載年報電子書)，惟董事會後續決議可能不同，而與本次公布的董監事酬金產生估計上的差異，因此，櫃買中心強調，無論是股東會年報或本次公布的董監事酬金皆為擬議數，實際數將會在113年1月底公布。