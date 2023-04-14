血糖可以從飲食及生活習慣來控制，全榖雜糧、甜食、精緻澱粉、水果及吃太鹹都會讓血糖上升；除了吃對食物外，養成運動習慣也對控制血糖有幫助。

營養師張語希在臉書發文指出，門診來了一位70歲婦人，抽血報告顯示血糖偏高，她直言「通常高齡血糖高，大部分都是愛吃水果或白飯導致」；果然該名婦人很愛吃飯，也會在睡前吃饅頭、麵包、年糕等，早餐及點心則選擇水果，「滿滿的碳水化合物」。

張語希表示，婦人起初透露一天會吃「一顆蘋果」，她直覺對方一定有少講些什麼，慢慢以引導方式詢問，發現婦人不只吃了蘋果，還吃了芭樂、又吃香蕉（一根是2份水果的量），以份量計算，一天已吃下4份水果。她提醒婦人，水果應控制在一天2份，並多吃含有膳食纖維的蔬菜。

營養師李婉萍也曾提供穩定血糖方法，第1是吃能幫助血糖的食物，像是富含Omega-3的魚類、鷹嘴豆或紅薏仁、南瓜及南瓜子、柑橘類水果；第2是用餐要「吃對順序」，可依照蛋白質、蔬菜、澱粉的順序來吃。另外要多運動、增加肌肉量，不管哪種運動型態對血糖都有幫助。