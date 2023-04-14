立法院上午國是論壇，立法委員洪孟楷針對內閣無法解決民生問題發表談話，洪孟楷表示，立法院施政總質詢上周結束，人民卻完全無法感受到溫暖內閣的新氣象，不管是缺蛋、缺雞、缺肉、缺水和缺電，民生問題持續缺乏；他痛批，一周內有2個內閣官員淚灑立院，佔據媒體版面，其中農委會升格後，除了加薪升官、增加預算，看不到有什麼具體辦法。

洪孟楷指出，內閣新人新氣象，是國人年初希望看到的，但內閣改組後，90％的官員留任持續擺爛，不管是缺蛋、缺雞、缺肉、缺水和缺電，民生問題持續缺乏。

他表示，農委會升格後除了加薪升官增加預算，農委會變成農業部有什麼具體辦法；此外，勞動部就業安定基金有4000萬預算，給各縣市政府申請，申請前3名都是綠營執政的縣市，拿到高達98％的預算，後3名都是藍營執政的縣市，僅分配不到2％預算，要說沒有任何政黨色彩，人民會相信嗎？

洪孟楷痛批，2個內閣官員不知道為何而哭，再加上面對中天十連敗的NCC，還有外交部以及經濟部，這些內閣官員有誰把心思放在內政上。

洪孟楷指出，副總統賴清德宣布要參選2024總統，並定調是民主和專制的選擇，要請賴清德好好認清，中華民國早就是一個民主的國家，從1996年實施總統直選，也經歷總統輪替，你是一票一票人民選出來的，立委也是人民選出來的，內閣官員要尊重所有民意，請好好面對國人所面對的民生議題，不要再政治操作擺爛。