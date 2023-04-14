杭州市13日發佈《關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見》，進一步放寬落戶政策，優化普通大學畢業生落戶政策，放寬對已在市區落實就業單位的35周歲以下（不含本數，下同）的普通大學大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶；45周歲以下普通高校碩士研究生可按「先落戶後就業」的原則，在市區辦理落戶，並從5月8日起正式施行。

據最新統計顯示，2022年底，杭州全市常住人口為1237.6萬人，與2021年底的1220.4萬人相比，增加17.2萬人，增量在全省11個地市中位列第一，再次位居長三角之首。

根據中新網報導，杭州也進一步放寬技能人才落戶條件，針對45周歲以下具有技師及以上職業資格（或職業技能等級二級及以上證書）、35周歲以下具有高級工職業資格（或職業技能等級三級證書），在市區工作且已由工作單位正常繳納6個月及以上社會保險（不含補繳），並在市區有合法穩定住所的技能人才，可在市區辦理落戶。同時技能人才落戶時可隨遷配偶、未成年子女，不受婚齡條件限制。

此外，杭州市還全面放開了縣域落戶政策，也就是全面放開桐廬縣、淳安縣、建德市三縣（市）城鎮落戶條件，建立以合法穩定住所或合法穩定就業為條件的經常居住地登記戶口制度，提升縣城落戶吸引力。