高捷O13聯開案基地圖（紅框），地點良好，周邊生活機能方便。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

受到去年大環境影響，高雄捷運O13（大東站）聯開案導致投資人選擇觀望，導致今年初流標。今日高市府捷運局發布「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」，第2次公告徵求投資人，此次考量近年不動產市場、中央政策方向，將地主(市府)分配比例調整為30％，並取消權利價值權利金機制，回歸房地分配的典型作法等方案，期望能加速推進捷運聯合開發。

去年O10（衛武營站）、O13站聯開案因適逢疫情、缺工缺料等大環境影響，令許多投資者選擇觀望，今年1月3日開標時無人投標宣布流標，因聯開案是捷運黃線經費重大財源，捷運局當時表示不影響捷運路網建設整體推動時程，並根據市場重新訂定方案。

O13聯開案地點位於橘線大東站1號出口，基地面積1萬1909平方公尺(3602.47坪)，並與大東藝術中心、9.37公頃的大東濕地公園為鄰，周邊有商圈、台鐵站、醫院、學校，生活機能方便，後續結合衛武營、鳳山車站舊城開發，及大東周邊文化創意產業，透過軌道經濟加值，開創東高雄新榮景，區位條件優異，預估引進民間投資達97億元。

高市副市長林欽榮表示，去年公告期間遭逢烏俄戰爭等大環境因素，包括國際間原物料波動、我國央行數度升息等多種因素，整體不動產市場環境的投資氛圍轉趨保守。經過捷運局衡量投資環境，務實通盤檢討全案招標條件，已於11日公告修正「高雄市政府辦理大眾捷運系統土地開發權益分配須知」，將鑑價基準日由原本「申報開工日」提前為「建造執照領得日」，更能符合市場需求。

捷運局長吳義隆表示，除維持原規畫公共托育、日間照護中心等公益設施，兼顧財務可行前提下，市府分收比例下調至30％，也開放投資人得考量實務及規畫彈性，可採分期開發，至多2期。

再者，觀察不動產開發市場景氣循環，並參考公辦都更案或促參案經驗，本案申請人資格條件設定總負債金額不超過權益4倍，也取消前次招商設定權利價值權利金，回歸市府依土地貢獻成本比例分配房地的典型作法，減輕投資人初期資金與不動產去化壓力。

最後，吳義隆指出，考量地方所需及務實評估使用需求，維持大東轉運站機能，候車空間由384平方公尺下調為200平方尺，緊鄰O13地下型式捷運車站，車站連通基地內部的連通形式開放投資人彈性規畫設計，不拘地下或地面層型式。