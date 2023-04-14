路透社報導，民主黨人舒曼（Chuck Schumer）今天在聲明中表示，他已起草並傳閱一份架構，這個架構概述一項新的管理制度，有望預防人工智慧對美國造成潛在的災難性損害，同時確保美國在這項變革性技術方面處於領先地位。

ChatGPT是一款人工智慧程式，由於它能透過廣泛的查詢來快速回答各類問題，近期不但吸引大眾關注，更引起美國立法者的注意。ChatGPT已成為史上使用人數成長速度最快的消費類應用程式，每月活躍用戶超過1億人。

舒曼的計畫有待國會及白宮批准，而且可能耗時數月或更久，但這是迄今為止最具體的一步，美國政府有望採納新規定，來解決人們對於生成式AI日益高漲的擔憂。

舒曼說：「要在這項新技術中搶得先機，以防對社會和國家安全造成潛在的廣泛損害，並透過強而有力的兩黨立法積極利用它，時間至關重要。」

舒曼的提議將要求企業在公開發布或更新前，允許獨立專家審查並測試AI技術，同時讓使用者取得調查結果。舒曼還沒擬定相關立法草案。

舒曼將中國本週發布的人工智慧管理辦法，稱之為「敲響國家的警鐘」。他表示：「美國必須率領並訂定管理這種變革性技術的規定，而非允許中國率領創新或制定相關規定。」

ChatGPT是由OpenAI公司所研發，微軟公司（Microsoft Corp）是其最大投資金主。微軟和Alphabet子公司谷歌（Google）已在人工智慧領域挹注數十億美元，以期在矽谷競爭加劇的情況下取得優勢。

這3家企業今天並未立即對舒曼所做努力發表評論。