行政院在去年底核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億經費，但各縣市政府提案的進度不如預期，分析原因可能是單一學校或局處無法處理，需由首長整合多局處，內政部長林右昌昨致信各縣市長，請各縣市長督促所屬相關局處整合計畫向中央提出，為提升學童的通學安全，內政部將會全力支持。

林右昌表示，本改善計畫為教育部、營建署及交通部公路總局進行跨部會合作，並由營建署及交通部公路總局各別匡列46.5億及3.5億辦理校園周邊交通改善工作，截至今年3月27日止，已有512校正在規劃評估及施作改善中，鼓勵地方政府加速盤點轄內待改善的學校，儘早提報改善計畫，以落實強化「通學環境安全」的目標。

林右昌指出，改善通學環境，在中央地方都一定要跨部會、跨局處整合，建議地方政府應考量學區範圍內的整體交通狀況，主動整合都發、工務、交通、教育等不同局處共同檢視問題，並串聯相關專家提出解決方案，儘快針對各地校園周邊易肇事熱點提報改善計畫，教育部審查核定後，內政部營建署即採取「隨到隨審」方式核撥經費，加速改善校園周邊交通環境。