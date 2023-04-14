023新北電競爭霸戰線下總決賽將在全國首創的新北電競基地登場，本次比賽還邀請到職業電競戰隊「Deep Cross Gaming」作為活動大使，鼓勵年輕人勇於追夢。（經發局提供）

新北市府近年鼓勵電競發展，新北市經發局5月6、7日將推出「2023新北電競爭霸戰」，本次賽事以熱門遊戲《傳說對決》和《聯盟戰棋》 為比賽項目，總獎金高達15萬元，年滿15歲以上即可報名參賽，線下總決賽將在全國首創的新北電競基地登場，本次比賽還邀請到職業電競戰隊「Deep Cross Gaming」作為活動大使，鼓勵年輕人勇於追夢。

經發局長何怡明表示，電競已被國際視為體育賽事項目之一，新北市政府積極推動電競產業發展，更創立了全國首家電競基地，今年還與職業電競戰隊「Deep Cross Gaming」(DCG)合作，希望能吸引更多年輕族群關注新北市舉辦的電競活動，推動新北電競基地品牌持續向上發展。

「DCG」為近年來頗具代表性的新生代電競戰隊，創立1年便以黑馬之姿挺進《英雄聯盟》太平洋職業聯賽(PCS)季後賽，更於2023年成立《傳說對決》戰隊，參戰傳說對決職業聯賽(GCS)。DCG戰隊總監Peter表示，此次很榮幸與新北電競基地合作，未來將繼續攜手規畫各種電競活動，也很期待藉由這次新北市府與民間戰隊雙強聯手，吸引更多年輕人加入職業電競的隊伍，為電競領域注入一股新活力。

經發局表示，目前「新北電競爭霸戰」已開放報名，新北電競基地合作夥伴之一「宏碁」也在比賽會場規畫虛擬運動區，進駐虛擬賽車、虛擬自行車等超炫體感設備，現場還有VR虛擬實境以及體感遊戲等快閃活動，歡迎民衆前來體驗。