台南地檢署今天偵結88槍擊案，起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等8人，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，根據檢方的起訴內容，仍無法認定王文宗就是此案的幕後指使者，因此秉持「無罪推斷」的證據法則，他還是不相信王文宗是「藏鏡人」，頂多只是藏匿人犯。

蔡育輝指出，王文宗完全沒有指使開槍的動機，檢方指王因選舉恩怨指使開槍，理由也太過牽強，但「願賭服輸」，日後如果法院判刑確定王指使洪政軍等人開槍，他也願意兌現承諾，請500份雞排向社會大眾道歉。