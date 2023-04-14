南檢偵結88槍案 藍黨團蔡育輝：不信王文宗指使 13:472023/04/14 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南地檢署偵結88槍擊案起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等8人，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，根據檢方的起訴內容，仍無法認定王文宗就是此案的幕後指使者。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南地檢署今天偵結88槍擊案，起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等8人，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，根據檢方的起訴內容，仍無法認定王文宗就是此案的幕後指使者，因此秉持「無罪推斷」的證據法則，他還是不相信王文宗是「藏鏡人」，頂多只是藏匿人犯。 蔡育輝指出，王文宗完全沒有指使開槍的動機，檢方指王因選舉恩怨指使開槍，理由也太過牽強，但「願賭服輸」，日後如果法院判刑確定王指使洪政軍等人開槍，他也願意兌現承諾，請500份雞排向社會大眾道歉。 #文宗 #蔡育輝 #指使 #88 #槍擊案 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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