隨著5到11月的梅雨及颱風季節即將到來，新北市副市長朱惕之今(14日)率水利局、民政局、消防局、工務局等局處到三重區視察防汛整備工作；朱惕之表示，這次視察的目的，就是希望防患於未然，在災害發生前做好準備，需要時才能快速反應、順利推進救援工作。

除檢視區公所防汛整備工作外，藉此瞭解地方防救災資源，進而整合市府團隊資源即時完成各項整備工作，俾利在強降雨或颱風來臨時，保障市民生命財產安全。

防汛視察首先由三重區長王坤南區長在區公所災害應變中心進行簡報，說明公所方在汛期間的各項防汛整備工作，包含側溝每日巡檢與清污、抽水站定期檢查與測試及行道樹例行修剪與維護等。

會中高灘處同時以影片的方式，模擬三重地區降下致災性豪雨時，導致疏洪道呈現淹水情況需即刻啟動封路機制之「封閉越堤道演練」。

簡報節訴後朱惕之隨即帶領市府團隊前往集賢環保公園，實地視察溪美大排橡皮壩運作機制等重要防汛設施整備及人員組訓情形，新北市第三消防大隊也在現場進行水域救援演練。

朱惕之表示，落實演練的目的，就是希望當災害來臨時，救援工作能及時反映、順利進行，希望所有的裝備、人員都能提前做好準備，防患於未然。