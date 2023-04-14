國民黨高市黨部怒批，高市府未盡到監督管理責任，導致高雄工安事件頻傳，短短3個多月就發生5起工安意外。（國民黨高市黨部提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市小港區松崗路上13日發生工安意外，古姓工人連同吊車架、板模墜樓，送醫後不治。國民黨高市黨部怒批，高市府未盡到監督管理責任，導致高雄工安事件頻傳，短短3個多月就發生5起工安意外，呼籲高雄市長陳其邁別只顧著聲援勞動部長許銘春，卻忘了照顧基層弱勢勞工。

國民黨高市黨部指出，自今年1月開始，高雄市陸續發生多起工安意外，先是1月鳳山區工地勞工高樓墜下身亡，緊接著2月三民區工地吊車傾斜倒塌導致2人受傷、仁武區鷹架倒塌造成勞工1死1傷，隨後3月小港區吊車傾倒，4月13日則是小港再度發生勞工與吊車架、板模墜落地面身亡，短短3個多月至少已有3人失去生命。

國民黨高市黨部痛批，明明3月底勞工局才由局長率隊勞檢，卻在不到半個月的時間再次發生憾事，市府根本未盡到監督管理之責，他們也質疑市府勞檢工作到底是否真正落實檢查到位，如果勞檢有確實，為何短短幾天就發生悲劇？

國民黨高市黨部狠酸，日前許銘春因補助高雄3000萬就安預算辦活動，被民進黨立委批評拍陳其邁馬屁，陳其邁13日就急忙跳出來聲援並感謝許銘春。希望陳其邁不要只力挺拿就安基金給高雄花的勞動部長，卻忘了這些用生命付出代價的基層勞工朋友。

國民黨高市黨部呼籲，就安基金真正的目的應用於勞工就業協助上，應重新檢討就安基金的使用方式，讓經費能確實造福辛苦的勞工朋友。另外，市府應盡速檢討勞檢工作、啟動工安健檢，別再讓憾事一再上演，還給基層勞工安全的工作環境。