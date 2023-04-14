美國聯準會（Fed）不排除5月繼續升息，國銀相繼推出美元優利定存，更有外商推出利率高達8％超優定存利率，《中時新聞網》幫民眾一併整理資訊。但也有專家提醒，美國升息逐漸步入尾聲，有外幣存款需求的民眾，要特別留意匯率的風險，避免「賺了利差、賠了匯差」。

一、聯邦銀

聯邦銀行針對「New New Bank數位帳戶」的高利定存最優惠，1個月期利率高達8％。單筆最低起存金額100美元，但每人存款優惠限額2000美元，活動期間至6月30日止。

二、滙豐銀

滙豐(台灣)商業銀行提供新開立之「卓越理財」客戶6個月美金定存方案，年息最高5.2%，卓越理財新戶則為4.68%，值得注意的是，單筆最低承作金額都是5萬美元，且每一客戶最高承作限額，分別為30萬美元以及10萬美元，活動期間至6月30日止，總限額為30億元新台幣。

三、華南銀

華南銀新推出美元優利專案PRO加強版，增加9個月期年利率4.5％及1年期年利率4.75％定存方案，提供給客戶更多的選擇。華銀表示，至4月底止，只要是新資金，個人戶存滿3000美元、企業戶存滿1萬美元，可享3個月期年利率4.05％、6個月期年利率4.25％、9個月期年利率4.50％、1年期年利率4.75％的四種美元優利定存方案，承作門檻低，而且金額無上限。

四、王道銀

王道銀針對所有客戶推出6個月期美金及台幣定存專案，即日起至6月30日晚間8時止，提供6個月期固定年利率4.68%的美元定存優惠，美金100元即可起存。

五、凱基銀

凱基銀行限時限量美元優惠定存活動，活動期間到2023年4月21日止，單筆最低承作金額1萬美元，定存利率最高4.58％，既有客戶4.5％，以新戶存5萬美元試算，6個月期存滿約可領到新台幣3萬4350元的利息，相較一般牌告利率可多領約7000元。

六、北富銀

民眾臨櫃以新資金辦理美元定存，或透過富邦行動銀行「美元優利」專區，以新台幣換匯後申辦美元定存，可享3個月定存年息4.38%、6個月定存年息4.48%、12個月年息4.58%的優惠利率。

七、第一銀行

第一銀行4月6日至4月28日推出「美樂百分百」美元定存，提供100天期年息4.5％的新資金專案優利。若以臨櫃起存額10萬美元為例，相較牌告利率將可再多領取新台幣近1萬元的利息。