北市內湖區康寧路三段75巷186弄內，本月10日晚間22時21分驚傳槍響，一名51歲王姓男子左小腿中彈被警消送醫急救，警方在現場拾獲15顆彈殼，發現槍手騎車前往犯案現場後，變裝穿上外送員的外套作案，經調閱監視器後發現，嫌犯犯案之後騎車往堤防道路離開，而且疑似二度變裝，轉搭公車逃亡，由於嫌犯恐仍攜帶槍枝犯案，警方正加緊追緝中。

警方透過王姓前電視製作人詢問雙方是否有糾紛，但王姓被害人表示他本人並無債務或與人過節，但岳家疑似經營建設公司與道上有糾紛，但是否有相關仍待查證。

王男曾當過節目製作人，但目前已離開媒體圈。在網路上搜尋王男的資料，顯示他早期曾與沈玉琳一同製作節目，後來也曾轉往大陸做節目。但警方表示仍有待證實，目前僅知他有酒駕前科。

案發當晚，假冒外送員的槍手埋伏約半小時後對王男連開15槍，造成他小腿連種4槍。警方調閱周邊監視器，發現嫌犯來去時都著黑色服裝，騎乘懸掛變造車牌的機車到場後，變裝換上外送員的外套，徒步前往與王男發生爭吵，然後掏槍朝其腿部開槍，隨即騎車逃離現場，完全是事前預謀，因此懷疑背後還有其他原因。