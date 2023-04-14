受今年初寒流影響，鳳林鎮西瓜主蔓生育變緩，頂芽優勢消失，致側蔓數量較多，正常節位著果不良等情況。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

受到今年初寒流影響，鳳林鎮西瓜「凍傷」嚴重，西瓜主蔓生育變緩，頂芽優勢消失，致側蔓數量較多，正常節位著果不良等情況，受害面積達135公頃，達現金救助啟動標準。縣府今天說，將依農業天然災害救助辦法規定，提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，降低農友損失。

今年初因寒流來襲，當時鳳林西瓜田出現寒害，剛種下約2周的瓜苗，一夜之間葉面及根部受損，許多瓜苗也根爛，再加上全台瓜苗缺貨，短時間無新苗可種，讓瓜農損失慘重，更有老瓜農說，這次是60年來鳳林首次遭逢的重大寒災。

當時縣府等單位勘查，花蓮農改場輔導農民，可使用海藻精、胺基酸、高磷鉀肥料等資材，增加西瓜植株耐逆境的能力，並注意後續病害防治，讓瓜苗恢復正常生長。

農業處長陳淑雯表示，本月13日再次勘查，受1月下旬寒流影響，目前鳳林鎮西瓜生長有遲發性受災情況，早植西瓜主蔓生育變緩，頂芽優勢消失，致側蔓數量較多，正常節位著果不良等情況，被害面積135公頃，損害程度20％，達現金救助啟動標準，將提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

鳳榮地區農會總幹事黃榮和表示，主要受1月寒害，鳳林西瓜田影響成長，未料3月至4月間，瓜農反應，授粉時候溫度下降又下雨，導致結果率很低，只有5成左右，變成果實大小不一。

鳳榮地區西瓜種植面積有400公頃，分別是中心埔、中興橋在過去靠近兆豐農場那後面的中島地區、及中興橋附近，是否衝擊今年西瓜收成與價格，仍要觀察。

縣府提醒，寒害對於農作物有遲發性的影響，農友如有發現農作生長異常，務必主動向當地公所通報，以確認受災情形；由公所派員到天然災害受災田區勘查、拍照取證工作，協助申請天然災害救助權益。