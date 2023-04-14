中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇14日在大陸《環球時報》撰文指出，日本外務省11日發布新版《外交藍皮書》，不僅將中國正常的國防事業發展稱為「有史以來最大的戰略挑戰」，而且開篇「隨著國際力量對比變化和地緣競爭激化，基於法治的自由開放的國際秩序根基面臨動搖」，宣稱「日本周邊也面臨著憑藉實力單方面改變現狀的挑戰」。這種國際秩序觀以意識形態劃線，充斥著陣營對抗的零和博弈思維，也摻雜了日本謀求軍事鬆綁和大國地位的私心。

項昊宇表示，這份私心從4月5日日本岸田內閣通過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）實施方針就能看出，這一新政至少在三個方面值得警惕。

第一，標誌著日本援外戰略的軍事安全轉向。二戰後日本通過政府開發援助（ODA）對開發中 國家廣泛施援，成為開發援助大國，幫日本塑造了「和平國家」的形象。根據日本政府的說法，此次在ODA架構外新設這一OSA制度，主要目的是適應「志同道合」國家的安全需求，通過無償資金合作等方式向有關國家提供包括軍需物資在內的能力建設支持。在此前通過的2023財年財政預算中，日本政府列支了20億日元經費用於相關合作。盡管與ODA相比規模尚小，但日方未來有意將之確立為新的援外戰略支柱，打造輸出軍事安全影響的新抓手，這顯然與日本謀求政治軍事大國地位的國家戰略目標一脈相承。

第二，將助推日本進一步突破軍事安全禁區。從日本此輪強軍擴武動向看，除了謀求擴大防衛開支和發展進攻性軍事力量等「正面突破」外，還表現出鮮明的「橫向突破」特徵，即對外軍事合作的拓展和深化。對於受制於和平憲法的日本而言，後者的突破更具隱蔽性，面臨的內外阻力也更小。不難預見，未來日本通過OSA機制開展對外軍援，將逐步架空「防衛裝備轉移三原則」的制約，幫助日本進一步擴大海外軍事活動範圍，這也意味著日本和平憲法的規定和「專守防衛」政策徹底名存實亡。此外，日本國防軍工產業也可藉此拓展海外商業利益。目前日本防衛產業生產基礎強化法案已經進入國會審議階段，未來出台後有望與OSA機制形成配套聯動。

第三，預示著日本地區安全角色的消極轉變。日本政府聲稱OSA制度的根本目的在於「創造出對日本有利的安全環境」，並且在援助對象遴選中凸出意識形態取向，老調重彈要從維護「基於法治的國際秩序」出發，要考慮對象國的「民主化、法治化和人權狀況」來施援。內閣官房長官松野博一聲稱，「要創造對日本有利的安全保障環境，除了從根本上強化自身防衛力量外，提高盟友的威懾力也不可或缺」。盡管日方在政策文件中宣稱不會直接介入國際衝突，但從其潛在的援助對象看，主要集中在印太地區，東南亞國家可能成為重點對象。這也給OSA新政增添了地緣對抗色彩，為日本進一步介入南海等地緣熱點問題埋下伏筆。在外媒的解讀中，OSA已被直接定性為「支持友軍的新制度」，認為日本要成為「地區安全形勢的創造者」。

項昊宇強調，作為地處歐亞大陸邊緣的島國，日本對外戰略素來貫穿著地緣權力競逐的思維，一方面要維護和拓展日本作為「海洋國家」的權力邊界，另一方面要制衡大陸影響，阻遏陸權大國的海洋擴張。在中美亞太博弈加劇的背景下，日本表現出鮮明的「聯美制中」的政策取向，不斷操弄東海、南海和台海議題，正是日本這種國際權力觀的直接體現。盡管國力不斷下滑，日本逆勢而動，不滿足於通過對外經濟援助來維持國際影響，又打著「創造對日本有利的安全環境」的旗號，謀求拓展國際安全影響，本質上也是要在國際地區大變局中下先手棋，積極參與大國競爭的「權力遊戲」，以在新的地區秩序和權力格局中搶占有利地位。

最近，日本不僅積極參與各種美國主導的小多邊安全機制，試圖將北約引入亞太，推動美日菲三方安全合作，還打著「經濟安全」的旗號逢迎美國的「脫鉤斷鏈」計畫，這些做法都給亞太地區的團結合作局面蒙上了陰影，加劇了地區分裂對抗的風險。針對未來日本對外軍事安全援助產生的影響，恐怕需要從地區安全「攪局者」的角度加以看待並作出應對。

項昊宇指出，毋庸諱言，日本有關做法制衡中國崛起的企圖明顯。在此前出台的「安保三文件 」中，岸田政府將中國定位為「迄今面臨的最大戰略挑戰」，凸出防範、牽制和威懾中國的政策指向。但與此同時，日本對中也呈現出矛盾心態。在日前舉行的中日海洋事務高級別磋商中，雙方達成八點共識，日方也展現出與中方保持對話溝通、管控矛盾的意願。但這種兩面派手法終究不是長久之計，日本當政者還需認清，日本要創造的安全環境不可能通過對抗中國來獲得，實現大國地位也離不開中國的支持和認可。