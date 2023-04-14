共軍繼4月8日至10日環台演習期間，共派出多達232架次空中兵力至台灣周邊；且在演習結束後，仍持續於11與12日分別派遣35及26架次的空中兵力至台灣周邊。國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，共軍從4月8日至12日，五天內派遣高達293架次空中兵力至台灣周邊，雖顯示共軍在機隊維護狀態、飛行員海上飛行能力，及空中作戰管制能量等均有明顯成長，但似乎也暴露出「實戰化程度未明顯提升」、「艦載殲-15戰鬥機與空軍軍機聯合程度低」與「無人機實戰能力欠缺」等問題。

揭仲指出，共軍在4月8日至12日這五天，連續派出由不同機種所組成的大規模空中兵力，合計高達293架次，遠超過2021年10月1日至4日的四天、149架次；但2021年10月1日、10月2日與10月4日這三天，共軍是執行難度更高的晝夜連續出擊；尤其在2021年10月1日，除了白天派出25架次軍機，更在夜間派出由長程戰鬥機與轟炸機組成的遠征打擊機群，在空中預警機指揮管制下，於暗夜深入到台灣南方與東南方空域。

他說，反觀今年4月8日至12日，共軍派遣的空中兵力雖多，卻都只在白天出擊，也未實施打擊機群從中國大陸沿海出發，深入台灣南方與東南方空域的長距離打擊項目，使得在難度與實戰化程度等方面，並未超過2021年10月1日至4日。

此外，共軍山東號航艦在4月9日與10日，分別派4架次與15架次的殲-15艦載戰鬥機飛抵台灣東南方空域，創下航艦兵力參與專為台灣量身訂做之針對性演習的先例，也是共軍海軍航空兵與空軍飛行部隊，首次在台灣周邊空域進行聯合演習。但揭仲也指出，當山東號的殲-15戰機接近台灣東南方時，共軍空軍軍機卻遠在西南空域或海峽中線北端空域，看不出雙方有協同作戰的跡象。揭仲懷疑，這是否代表共軍海空兵力在C4ISR方面還沒完成整合？使擔任空中作戰指揮管制的空軍預警機，無法對海軍航空兵的殲-15進行有效的空中作戰管制。

揭仲也提到，在4月8日至12日侵擾台灣周邊、高達293架次的共軍軍機中，無人機卻僅有區區6架次，低得離譜。按照共軍犯台作戰理論，無人機會在戰前偵察、攻擊目標追蹤鎖定、通信中繼、攻擊效果評估、戰場巡邏與打擊等方面，扮演吃重角色。但從4月8日至12日，共軍無人機只飛了區區6架次，是否代表當前共軍無人機部隊在實戰條件下，與傳統海空兵力聯合作戰的能量仍嚴重不足。

揭仲說，在4月8日至12日共軍空中兵力派遣所呈現的這三大戰力缺失，究竟是共軍刻意留一手，還是另有其他困難，需進一步觀察。