鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）與宜蘭食品副總經理鍾永富（右）為產品進行過爐儀式。（潘虹恩攝）

旺旺集團連續多年參與大甲媽祖國際觀光文化節，14日至台中大甲鎮瀾宮為旺旺旗下系列產品進行過爐儀式，並發送給現場信眾。（潘虹恩攝）

旺旺集團連續多年參與大甲媽祖國際觀光文化節，今年也不例外，14日至台中大甲鎮瀾宮為旺旺旗下系列產品進行過爐儀式，並發送給現場信眾，期望媽祖庇佑，旺上加旺。另，集團特別準備多樣限定物品於大甲媽遶境途中發送，陪伴信眾在遶境行程平安順利。

旺旺集團幕僚長暨水神台北事業處總經理陳貴明、宜蘭食品副總經理鍾永富等人14日率員至大甲鎮瀾宮，與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一同為旺旺旗下產品進行過爐儀式，現場擺滿包括旺旺仙貝、雪餅、旺仔小饅頭、吸C凍及水神等系列產品，期望愛用旺旺產品的消費者能受媽祖庇佑，旺上加旺。

陳貴明表示，這是他首度參加過爐儀式，大甲媽祖是台灣信仰的主流中心，旺旺集團每年都參與並贊助產品，不僅在食品本業，連水神系列產品也在疫情下發揮功用，能來參加這樣的活動相當有意義。

陳貴明表示，大眾印象最深刻的產品莫過於熱銷長青品旺旺仙貝與雪餅，今日除帶來經典產品外，也帶來今年推出的「嚼代爽椒」，嚴選內蒙望都椒搭配香脆豌豆，讓喜愛重口味的消費者忍不住一口接一口。

另有，特殊技術慢火烘烤非油炸的「米小餅系列」，好吃無負擔，深獲輕食感消費族群喜愛；對於日益注重健康的廣大消費者，推出新品「黑米米果-紅藜口味」採用台灣在地黑米並揉入信豐農場紅藜，並以獨家噴糖技術披覆雪點的糖霜，口感多層次是注重健康及輕食消費者的最佳選擇。

儀式完成後，鄭銘坤、陳貴明、鍾永富等人發送受加持的產品給現場進香信眾。鄭銘坤說，現場信徒看到拜完媽祖的產品能受媽祖保佑平安，都很開心，爭相想要，感謝旺旺集團每年在大甲媽的遶境提供很多產品讓信徒能方便進香。

陳貴明也表示，此次遶境除了旺旺食品贊助的品項沿途發送給信眾，水神部分則有漱口水、抗菌液、乾洗手等沿途供信眾取用，作為個人清消和環境保護的用途；同時特別準備「鎮瀾宮與旺旺集團聯名的限量提袋」、「保佑考運旺旺-文昌筆」和「遶境限定帽」等物，陪伴廣大虔誠信眾在遶境行程更平安順利。