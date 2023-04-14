【愛傳媒張競評論】美國五角大廈機密文件嚴重外洩案，終於獲得重大突破，13日聯邦調查局在媒體密集報導狀態下，高調逮捕服務於麻薩諸塞州空軍國民警衛隊情報作業部門，現階為一兵21歲嫌犯Jack Teixeira。

美國政府亦立即由司法部長加蘭德(Merrick Garland)親自召開記者會表示，Jack Teixeira涉嫌未經授權移動與傳輸機密文件；此外根據美國國防部發言人對外表示，嫌犯顯然涉及刑事犯罪，將會依法受到追訴。

不過由於嫌犯層級如此低階，實在讓他國難以接受美國此等規模之洩密案件，居然洩密源頭完全無法與機密文件所涉內容與層級相配。同時美國司法部門到目前為止，亦未對外明確說明，嫌犯究竟是「合法涉密、非法外洩」抑或是「非法竊密、非法外洩」；更是無法解答盟友因此洩密案所產生之重重疑團。

特別是洩密資料所涉敵對當事國，俄羅斯始終認為此次洩密事件疑點重重，甚至懷疑許多外洩機密資訊根本就是在故佈疑陣，存心要引誘莫斯科在俄烏衝突戰場上，受到此等機密資料所左右，走入美國所先預設陷阱或圈套，或是在外交策略上，產生誤解誤判。所以莫斯科基本上對此事件是以冷處理為原則，絕不回應與評論。

同樣北京對此亦是冷眼旁觀，從未公開評議此項洩密事件。但美國諸多盟友還是對於華盛頓充滿懷疑，假若未能清楚交待全案來龍去脈，恐怕都會衝擊到盟友間情報合作關係。美國政府國安高層、情報圈與司法體系如何偵辦嫌犯，能否提出合理解釋，值得後續觀察掌握！

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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