桃園市平鎮區一名35歲徐姓男子，因身體狀況不佳，有心臟和關節方面疾病，導致工作不順，昨深夜與乾姐姐發生爭吵，表現出負面情緒後，隨即負氣離家，乾姐姐趕緊向警方報案，警方獲報後立即發動地毯式搜索，最後在新華路的社子埤塘發現徐男，經過一番安撫，才結束一場虛驚。

平鎮警分局建安派出所長李東誠指出，家住平鎮的徐男，13日深夜與乾姐姐因工作問題發生爭執，又因身體健康狀況感到心力交瘁，言語間透漏出負面情緒後即負氣離家，乾姐姐察覺有異，隨後追出卻已不見他的蹤影，便趕緊打電話報警請求協助。

警方接獲報案後不敢大意，除立即請勤務指揮中心通報協尋外，李東誠也立即指示全派出所動員展開地毯式搜索，幸好員警細心，在離家3公里外的社子埤塘公園發現蹲坐在埤塘邊、不斷哭泣的徐男，員警除了趕緊安撫徐男外，也護送他返回所內安置。

經初步檢查徐男身上無明顯外傷，經過短暫休息及員警不斷安慰後，他心情總算稍稍平復，徐男的乾姐姐接到通知趕抵現場，見到徐男平安無恙也放下心中大石，感謝警方積極協助，否則後果恐不堪設想。