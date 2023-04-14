台積電ADR終於反彈，也帶動今天股價反彈，至近11點半時，台積股價大漲9元來到519元，貢獻指數約75點，此外，台達電及鴻海等權值股，今天同步強攻，一掃近來走勢低迷局勢。

台積電不給力 台股跌近百點回測10日線
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