國安基金昨（13）日在盤後宣布即日起退場，台股雖提前反應大跌128億元，但今天美股四大指數同步上揚，亞股的日韓股市也揚升，台股今天反彈氣勢強，至近11點半時，最高來到15,941點大漲136點，等於將昨天跌的全補回來了，蓄勢再向萬六大關靠攏。