台積電ADR終於反彈，也帶動今天股價反彈，至近11點半時，台積股價大漲9元來到519元，貢獻指數約75點，此外，台達電及鴻海等權值股，今天同步強攻，一掃近來走勢低迷局勢。
國安基金宣布退場首日 台股昨天跌的都漲回來了
國安基金昨（13）日在盤後宣布即日起退場，台股雖提前反應大跌128億元，但今天美股四大指數同步上揚，亞股的日韓股市也揚升，台股今天反彈氣勢強，至近11點半時，最高來到15,941點大漲136點，等於將昨天跌的全補回來了，蓄勢再向萬六大關靠攏。
國安基金昨（13）日在盤後宣布即日起退場，台股雖提前反應大跌128億元，但今天美股四大指數同步上揚，亞股的日韓股市也揚升，台股今天反彈氣勢強，至近11點半時，最高來到15,941點大漲136點，等於將昨天跌的全補回來了，蓄勢再向萬六大關靠攏。
台積電ADR終於反彈，也帶動今天股價反彈，至近11點半時，台積股價大漲9元來到519元，貢獻指數約75點，此外，台達電及鴻海等權值股，今天同步強攻，一掃近來走勢低迷局勢。
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