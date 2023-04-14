香港信報報導，人民幣兌美元在岸價最新報6.8496，較13日下午4時30分收報6.8721，升225個基點或0.33％，較晚上11時30分最後成交價6.8680，升184個基點。

離岸價（CNH）亦曾升破6.85，最高至6.8445，最新報6.8508。官方14日開出的中間價報6.8606，較13日報6.8658，上調52個基點或0.08％，創3周新高。