香港信報報導，人民幣兌美元在岸價最新報6.8496，較13日下午4時30分收報6.8721，升225個基點或0.33％，較晚上11時30分最後成交價6.8680，升184個基點。
離岸價（CNH）亦曾升破6.85，最高至6.8445，最新報6.8508。官方14日開出的中間價報6.8606，較13日報6.8658，上調52個基點或0.08％，創3周新高。
市場揣測美國聯準會升息周期接近完結，美匯指數跌至約一年低點100.78。人民幣呈強，在岸人民幣（CNY）14日早段升破6.85，最新升逾200個基點。
香港信報報導，人民幣兌美元在岸價最新報6.8496，較13日下午4時30分收報6.8721，升225個基點或0.33％，較晚上11時30分最後成交價6.8680，升184個基點。
離岸價（CNH）亦曾升破6.85，最高至6.8445，最新報6.8508。官方14日開出的中間價報6.8606，較13日報6.8658，上調52個基點或0.08％，創3周新高。
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