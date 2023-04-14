民進黨主席賴清德代表民進黨參選總統，喊出目標「總統高票當選，國會單獨過半」。但民眾黨今天質疑，民進黨政府執政以來，全台房價飆漲超過25％，已經給了民進黨政府7年多時間，賴清德還有能力扭轉「炒房之島」的命運嗎？「答案不用想了，看看蔡英文執政就知道。」

民眾黨表示，總統蔡英文2012年公布競選影片詢問大眾「你買得起房子嗎？你是不是覺得越來越窮？」這個問題放到執政7年後的現在，竟然還能適用，甚至已經成了民眾心中最痛。

民眾黨直言，民進黨政府執政以來，全台房價飆漲超過25％，租金漲幅平均超過2成，房價所得比高居全球第16名，不吃不喝20年才買得起房。

民眾黨批評，民進黨號稱最照顧年輕人，實際上卻放任青年買不起、租不好、住不到又補不到，從「房市三箭」到「新住宅三箭」，一句句口號只換來一次次失望。

民眾黨指出，高房價帶動高租金，囤房者寧可空著也不願降價，讓租屋族、小家庭喘不過氣，只能委身品質低劣的房子。如今中央自蓋社宅完工仍是0戶，無力解決租屋黑市，囤房稅也未真正落實，主責官員動輒怒飆民代、收割地方政績，一切只剩選票考量。

民眾黨表示，賴清德勉勵年輕人時說「爸爸留下的最大資產是貧窮」，這句話何嘗不是民進黨執政7年來的寫照，「居住不正義」就是民進黨留給全民的最大資產。不過民眾即使沒錢沒房，還是擁有手中的選票，能夠選擇自己想要的未來。

民眾黨狠批，當賴清德高喊「總統當選、國會過半」，民眾不禁疑惑，已經給了民進黨政府7年多時間，賴清德還有能力扭轉「炒房之島」的命運嗎？答案不用想了，看看蔡英文執政就知道。