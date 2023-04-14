一名男網友分享自己每個月的錢財規劃，透露自己的月薪4.6萬，但每個月的必要支出要2.8萬，等於每個月約只剩1.8萬可活用，一個月最多可存1.5萬，一年可存18萬，但光靠這樣想買房還是很難。不少網友看了坦言，可以嘗試節省電信費和娛樂影音，但即便省了這些小錢，可能連頭期款的邊也擦不到，最重要的還是學會投資增加收入或提高薪水。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，他目前是一位影像工作者，每個月的薪水是46000元，每個月必要的開銷包括房租10000元、水電網路2000元、保險費2500元、伙食費9500元、健康醫療800元、電信費1700元、娛樂訂閱費1140元，總共要27640元，扣下來每個月只剩18000元。

男網友表示，他目前的存款大約15萬元，如果每個月省吃儉用，可以存個15000元左右，但這樣會導致生活品質下滑，而且似乎還是不夠買房子呢？到底要怎麼做才有可能看到買房頭期款的希望？

不少網友接點出問題說，原PO的電信費太高了，建議可以找一個比較實惠的方案，除此之外，娛樂影音的訂閱費用應該縮減到500元左右，非必要的開銷能省則省。「電信太貴、訂閱那些全退掉，工作上要用的留著就好」、「電信費可以砍一砍，然後把訂閱的費用降到500元」。

不過也有網友說，省這些小錢一點意義都沒有，原PO要不就學會投資增加收入，或是另找一份薪水更好的工作，否則每個月省個幾百塊到1千元，不管怎麼拼湊，連買房頭期款的邊邊可能都擦不到。