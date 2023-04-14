台南綠營大老黃先柱逝世將滿周年，立委參選人郭貞慧表示，四年前立委賴惠員被策動技術性缺席審查台南市議長跑票案，在中評會形同跑票，柱仙當時擔任台南市黨部主委，遭許多基層黨員投訴，柱仙憤而關閉黨部，閉門思過，守護民進黨黨魂。郭貞慧表示，台南地方至今依然深深懷念柱仙精神。

黃先柱胞弟黃冠力表示，感謝仍然有這麼多的同黨先進來懷念柱仙的精神，守護民主，也希望過去台南發生過的種種民主亂象，不要再發生，我們也會支持清白民主、正派參選的候選人，繼續傳承柱仙精神，維繫台灣民主。

郭貞慧團隊指出，當年黃先柱和其他民主前輩，對當時的葉宜津立委稱讚有加，常常提起葉宜津委員擔任中央民意代表廿餘年，沒有什麼負面爭議，也從沒有在立法院為了個人事務質詢要求行政官員，更沒有為自家人的私利修法自肥，建設、會勘等等，念茲在茲都是為了大溪北地區的人民百姓。

郭貞慧團隊表示，反觀現在溪北選區的賴惠員從當年初選就爭議不斷，當選立委之後，圖利女兒修法自肥，甚至為了鐵路警察沒有認出她本人，就揚言凍結警察預算，破壞民進黨形象！許多基層黨員紛紛表示，如果柱仙還在，絕對不會放任這種違法亂紀敗壞民主。

顏純左醫師也表示，溪北選區的種種亂象，她自己從四年前就親身嘗過，要停止這樣的亂象，就要支持正派參選的郭貞慧，郭貞慧初選能夠出線，溪北選區的亂象才不會再出現。

顏純左說，事後賴惠員竟然選擇用謊言回應，表示自己數度走訪顏醫師都吃了閉門羹，顏醫師表示賴惠員完全說謊，根本沒有拜訪過他，更沒有透過任何人聯繫過，她希望請賴惠員說明。

過幾日便是黃先柱逝世週年，郭貞慧決定要號召所有民進黨支持者，一起緬懷當年柱仙精神，共同捍衛黨魂。郭貞慧也向所有民進黨支持者喊話，支持清白正派參選的郭貞慧，就是捍衛黃先柱精神。民主的香火不能斷，雖然柱仙已逝，但郭貞慧會繼承柱仙精神，守護溪北民主，捍衛本土良善價值，絕對不讓台南第一選區成為賴清德2024年大選最大破口。