永豐餘轉投資的先豐通訊前監察人鄭明山，因2019年在與先豐董事長鄭文鋒聚餐時，得知先豐即將被臻鼎公司溢價併購的內線消息，鄭陸續買進450張先豐股票，但不料因疫情影響導致大盤下跌，反而虧損6萬多元，台北地檢署14日依《證交法》內線交易罪起訴鄭明山，檢方考量鄭認罪且無犯罪所得，請求法院減輕其刑。

起訴指出，鄭明山2002年前曾擔任先豐通訊的監察人，認識董事長鄭文鋒，鄭明山卸任監察人後，2人仍時常聚會。

2019年先豐因財務虧損，大股東永豐餘不願增資，手機電路板廠商臻鼎科技公司有意併購，2019年11月18日雙方確認併購案，並簽署保密承諾書及保密切結書。

2019年11月25日，鄭明山和鄭文鋒聚餐，席間鄭明山詢問鄭文鋒何時退休，鄭文鋒透露臻鼎有很大機會併購，鄭明山自2016年11月25日起至2020年2月26日止，陸續買進450張先豐股票。

2020年3月10日，先豐召開重大訊息說明會，表示臻鼎將併購先豐，先鋒公司將終止上櫃並撤銷公開發行。

但隨著疫情爆發，股市大盤下跌，先豐股價從重訊後的25.9元，5天內暴跌到15.4元，之後才回檔，鄭明山持續賣股到2020年7月，總計虧損6萬4350元。