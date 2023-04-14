抒情歌后席琳狄翁（Céline Dion）早年演唱《鐵達尼號》主題曲走紅，出道已超過40年的她，卻在去（2022）年公開罹患「僵硬人症候群」（stiff-person syndrome；簡稱SPS）的消息，並宣布歐洲巡演將延至明（2024）年，以保留更多時間進行休養。不過，她日前在IG上無預警宣傳新歌，讓粉絲感到驚喜。

席琳狄翁昨（13）日在IG上傳影片，宣傳為電影《再愛》（暫譯）演唱的主題曲，不僅透露會發行5首新歌，她也將獻出電影處女秀，在該片飾演一角。而預告中可見她揮別生病時的消瘦模樣，氣色看起來已恢復許多。

復出消息讓粉絲十分驚喜，不僅吸引7萬粉絲按讚，也紛紛留言表示期待，「5首新歌太好了吧」、「席琳狄翁情歌再現」、「能夠再次聽到席琳唱歌，真是太棒了」、「妳的歌聲還是如此的完美」。

事實上，席琳狄翁2021年就傳出罹患持續性肌肉痙攣，導致暴瘦及雙腿癱瘓，去（2022）年12月更坦承罹患僵硬人症候群，導致聲帶痙攣無法正常發聲，因此延期世界巡迴演唱會，讓自己好好休養，「我真的希望我現在一切都好，但我想我需要更多耐心並遵循醫師的養生處方」。