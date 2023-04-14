三月底、四月初的春雨雖暫解大地之渴，但雲林湖山水庫僅進帳20幾萬公噸水，約是雲林縣1日的民生用水量，今日（14日）蓄水量持續降至29.5％，逼近前年百年大旱的27％底線。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，目前水位約是190公尺，蓄水量1494萬立方公尺，距離滿水量5000萬立方公尺只有29.5％。

湖山水庫目前蓄水區變小很多，2007年後闢建時未移除的枯樹露出來，目前水深約30公尺。

李炎任表示，湖山水庫水情雖是藍燈，但為抗旱之故，該水庫供水量開始日減5萬公噸，供給雲林民生用水24萬公噸減為19萬，其餘由集集攔河堰及伏流水供應。集集攔河堰的主要來源是濁水溪。

上月底春雨各地有感，可惜未下在湖山水庫所引的清水溪上游，兩波降雨僅進帳20幾萬公噸水源；李炎任表示，據氣象預報，15日起有一波鋒面，接下來是梅雨季節，期待帶來豐沛雨量為水庫解渴，在此之前請民眾節約用水。