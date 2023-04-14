日前在台南將軍區青山漁港、將軍漁港一帶均出現「藍眼淚」美景，消息傳出後引發民眾爭相前去拍照欣賞。對此，台南市長黃偉哲呼籲，當地居民生活作息較早入眠，請參觀民眾降低音量維護安寧，並細數在地政績，打造更友善的居住及觀光環境。

黃偉哲表示，在交通方面，小黃公車有「藍14」、「藍15」兩條路線，深入鄰里，不論出門買菜、就醫或觀光，都能方便接送民眾。

水利建設方面，市府陸續完成廣山滯洪池及排水工程、強化青鯤鯓部落水利防護工程、完善青山漁港設施的修建與改造。

黃偉哲說，基礎建設逐步完備，也因應人口移入趨勢，重新修建鯤鯓國小，並以地中海建築風格打造全國最美的幼兒園。

將軍區素以漁產聞名，市府在此興建台南最大，也是全國首座由地方政府推動的水產冷鏈加工與物流中心，未來將可每年處理4300公噸的水產，打造國家級「智慧水產示範基地」。

黃偉哲進一步說，將軍區擁有世界級的扇形鹽田景觀，包含步道、鹽業文資與生命之樹造景的扇鹽地景園區，預計今年中將正式開放，勢必會帶動另一波觀光熱潮。