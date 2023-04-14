Pictet Asset Management Ltd.資深投資經理、同時也是「全球高收益新興股票基金」共同經理人之一Young Jae Lee表示，庫存調整「可能持續到今年上半年」，但「隨著旺季到來，今年下半年需求可望復甦」，這表示，我們可能在今年上半年看到獲利觸底。

這檔規模達6.65億美元的基金持有最多的股票包括台積電和南韓三星電子，今年以來基金報酬率為11%。

Lee表示，該基金自2022年底起擴大對亞洲新興市場科技產業的加碼部位，尤其是硬體公司。這部分的持股占比高達四分之一。

這位資深投資經理人本周接受媒體訪問時表示，現在整個記憶體晶片產業都在減產，而公司正遭逢自「雷曼危機」以來最嚴重的虧損，供需將在未來六個月內重拾平衡。對於典型的周期型投資人而言，你想要逆勢而行，所以你會在谷底買進，然後在景氣到達高峰時賣出。

他並表示，在受惠於需求復甦上，三星和台積電等主要晶片製造商處於優勢，因為這些公司擁有較大的市占版圖和更強大的財務實力。基於台積電作為全球最大晶圓代工廠近乎壟斷的地位，該公司將搭上這一波人工智慧（AI）狂熱的順風車。他表示，AI越普及就需要越多高階晶片。

全球晶片股已從去年10月的低點反彈，今年以來台積電和三星電子今年分別上漲14%和20%，這也為南韓和台灣這類偏重科技股的市場帶來提振。這兩個亞洲市場去年表現落後，但今年擊敗大多數其他的新興市場。

他並表示，基於中國重啟經濟持續帶來的提振，中國和其他北亞市場的出色表現可能持續到2023年底，他並看好中國的高收益股票，包括白色家電（大型家用電器）、運動服、金融和房地產。在談到美股時，他表示美國經濟衰退的可能性仍然很高，因此成長型股票可能不會一直都跑贏。