福邦證新任6席董事為黃炳鈞、黃顯華、財契爾資產管理公司（代表人林火燈）、鄭更義、達友投資有限公司、黃志強，3席獨董為羅能清、許美麗、吳中純。其中，黃志強、許美麗、吳中純為此次異動新任，吳中純為前民視主播，3位獨董有2位為女性。

福邦證受證券市場整體表現不佳、部位管理不夠精準影響，2022年合併收益2.3億元、年減達90％，歸屬母公司稅後虧損2.64億元、每股虧損0.73元，較前年獲利14.11億元、每股盈餘4.16元新高大幅轉虧，下探近11年低點，以致無法派發股利。

對於與會股東提問關切財務表現，福邦證總經理林瑛明說明，去年手續費收入創新高，惟承銷部位以權益法評價產生較大虧損，導致全年營運轉虧。經檢討後，未來部位管理將更精進細膩，以追求業績成長，今年首季每月均實現獲利，全年目標為每季均獲利。

展望2023年，福邦證董事長黃炳鈞表示，今年首季業績已明顯好轉，後續可望持穩成長，預估承銷業務全年首次公開發行（IPO）、再籌資（SPO）全年送件數目標均落在5～10件，其中最大亮點為鴻海與裕隆合資設立的電動車大廠鴻華先進IPO案。

林瑛明則補充，福邦證今年除了承銷業務可望大放異彩外，在轉投資創投、創投管顧方面，繼去年順利募集第一個私募股權基金（PE Fund）後，今年預計將募集成立生技創投，下半年計畫則規畫一個專案型私募股權基金，集團的資產管理規模將逐步提升。