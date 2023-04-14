Fernando Tatis Jr. did it *again*!



111.9 mph off the bat for his second homer of the night: pic.twitter.com/CXwCH4nmaT — Minor League Baseball (@MiLB) April 14, 2023

IT’S A THREE-HOMER GAME FOR EL NIÑO! pic.twitter.com/oedYS1tiSR — Minor League Baseball (@MiLB) April 14, 2023

正在小聯盟3A出賽的明星強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），用手中的棒子告訴教士，他已經準備好重回大聯盟了，今（14）日小塔提斯交手洛磯3A的比賽，6打數中擊出5支安打，還上演三響炮戲碼，幫助教士3A以19比6痛擊對手。

自從遭禁賽及肩膀手術回歸後，小塔提斯還未能踏上大聯盟舞台，現階段教士球團希望他保持健康，只是面對3A等級的投手，小塔提斯展現了大聯盟水準的統治表現，14日繳出單場三響砲後，6場比賽下來，小塔提斯的打擊三圍提升到了0.478/0.586/1.087，寫下OPS值（整體攻擊指數）1.673的電動數據。

當然在大聯盟生涯中，小塔提斯也絕對是超級巨星等級的存在，出賽273場打出81支全壘打，生涯累積13.6的WAR（勝場貢獻值），只可惜後來碰上禁藥問題，這些成績也被打上星號，但無論如何，教士仍需要借助他的發揮，力爭國聯西區龍頭寶座，但目前處於禁賽期間的小塔提斯，最快也得等到21日才可重返大聯盟。

教士休賽季以11年長約網羅波格茲（Xander Bogaerts），確立了先發游擊手的位置，小塔提斯近期皆以右外野手身分亮相，這也將會是他在大聯盟的新守位，過去小塔提斯在傳球方面並不穩定，移防外野除了減輕肩膀負擔，也能利用優異的速度追逐飛球。