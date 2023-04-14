政府普發6000元現金，許多人陸續入袋，但下個月就要報稅了，上班族直呼崩潰！一名男網友PO文，每年5月「一次就是5萬飛走」，但他的國中友人至今沒繳過稅，「真的有人活到40歲沒繳過所得稅嗎」，網友聞言紛紛炸鍋。
原PO在批踢踢表示，雖然剛領了政府發的6000元，可是一想到下個月將進入繳稅季節，實在也開心不起來，自曝綜所稅約5萬元；話鋒一轉，他透露國中同學「出社會快25年，沒繳過所得稅」，問這類人真的很多嗎？
網友直呼繳稅就是這樣，都中產階級在繳，「很有錢的老闆不用繳、沒錢的窮鬼也不用」、「一堆沒繳過稅的人爽領6000」、「沒在繳稅的人通常最有錢好嗎」。
有網友舉例，夜市做生意的人似乎都沒在繳稅，還有人自曝領現金，讓公司報基本薪資，所以也沒繳過稅，「一堆小吃攤不開發票，全家開雙B，定義上比軍公教還窮」、「 早餐店啊，免開統一發票，然後月收10萬」。
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