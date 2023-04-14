在今年大甲媽祖遶境前，綠色和平今(14日)與三重先嗇宮共同舉辦「風調雨順護台灣」媽祖遶境前記者會，綠色和平專案主任張皪心與先嗇宮董事長李乾龍、氣象專家彭啟明共同呼籲政府和參與遶境民眾重視氣候變遷；李乾龍表示，三月瘋媽祖，每年都有幾十萬信徒參加，配合氣象異常，今年媽祖遶境，大家要做好心理準備，防中暑。

根據綠色和平發表研究《氣候變遷對大甲媽祖遶境的衝擊 ： 熱傷害危機四伏》指出，若不積極減碳，大甲媽祖遶境起始的1988年沿途溫度約為25至26°C，今年2023年是27-29°C，預估到2050年將達29-32°C，遶境民眾更容易出現熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等「熱傷害」症狀。

根據歷史氣象資訊，大甲媽遶境路線的氣溫自1988年至今，每10年升溫幅度為0.35度，已高於全台每十年平均升溫0.18度，並以遶境期間約濕度80％計算，熱傷害風險等級從第一級增加至第二級；綠色和平研究運用氣候模型，推估每年4月份每日最高溫推估，1988年至 2050 年將升高 4-6 °C，熱傷害風險將來到第三級，體感溫度將上看45 °C。

為此，今年大甲媽祖遶境起駕日正逢422世界地球日，綠色和平將出動2台淨零遶境三輪車，搭配太陽能設備，以「100％再生能源電力」為沿途信眾提供充電服務，呼籲民眾成為「媽保小尖兵」守護地球。

張皪心表示，氣候變遷已導致台灣連年「風不調雨不順」，不僅出現大旱、強烈颱風，持續破紀錄的極端高溫，更讓遶境民眾中暑機率變高，尤其台灣相對濕度高、不利人體排汗及散熱時，『熱傷害』更容易發生。遶境隊伍中，負責扛旗幟的『繡旗隊』成員年齡偏高，是最容易出現『熱傷害』的族群」此外，參與9天8夜，全程三百多公里的民眾，也需要注意高溫帶來的威脅。」

李乾龍表示，今年看起來的確會是風不調雨不順，跟全世界暖化有很大的關係，先嗇宮在除夕晚上抽了一支籤，入夏之後乾旱會愈來越嚴重，要等到入秋之後才會慢慢風調雨順，所以要做好準備。

他說，很高興綠色小尖兵呼籲全球要重視氣候異象，三月瘋媽祖，每年都有幾十萬信徒參加，配合氣象異常，今年媽祖遶境，大家要做好心理準備，防中暑。