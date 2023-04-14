高雄鳳山區一名房仲女業務指控葉姓男同事，上班時間多次偷摸她的大腿和手背，害她心裡受創、產生畏懼，向性騷擾防治會申訴後成案，怒告葉男求償5百萬元。高雄地院法官發現，女房仲指控葉男性騷後，竟還不斷傳微笑自拍、泡澡露大腿等充滿無限遐想的畫面給葉男，甚至還叫葉男載她上班，不符遭性騷的常理，最後判葉男無責免賠。

女房仲指控，2021年4月起，葉男在不動產仲介公司二樓辦公室伸手撫摸她的大腿和手背至少3次，為此她提出性騷申訴，但鳳山分局調查後作出不成立決定。女房仲不服、再提申訴，高市府性騷擾防治會展開調查，房仲公司林姓證人出面指證葉男確實曾在例會時，公然把手放在女房仲的大腿上，當時女房仲會用開玩笑的口吻撥開葉男的手，性騷擾防治會認性騷成立，女房仲據此提告，向葉男求償150萬元。

該案進入民事庭準備程序時，女房仲強調，葉男至少3次摸她大腿和手背卻不承認，害她受到嚴重心理創傷、得去3家醫院看診，氣得她將求償金額一口氣拉高至500萬元。

葉男辯稱，自己確實想追女同事，但後來發現女同事騙他、根本還沒離婚，自己絕對沒有性騷女同事，高雄地檢署對此事件已做出不起訴處分。性騷擾防治會只憑女同事的一面之詞，就做出對他不利的指控，實在太草率果斷，他也另提行政訴訟救濟。

針對兩造各執一詞，法官勘驗相關事證，發現女房仲指控葉男性騷後，曾傳「想去臺北轉運站…過夜」，當時葉男回「我們兩個去嗎？」，女房仲還回「噓～不要告訴別人」。此外，葉男傳送裸女照片給女房仲，女房仲竟回「嘿嘿記得我，我的肉粽喔」、「是吃的肉粽」、「等一下揍你」。

法官發現，女房仲甚至曾傳自己在浴缸露出大小腿的照片及臥室浴缸照片給葉男，還說「在等你…如果你要來我就訂飯店」。

法官認為，女房仲指控葉男性騷後還不斷傳送曖昧、互開玩笑嬉鬧的訊息，女房仲甚至還叫葉男到她住處載她上班、去醫院看診，看不出被性騷後產生的抗拒和敵意，有違常情。審酌女房仲提出的證據不足以證明自己遭性騷擾，也提不出新證據佐證，法官最後判女房仲敗訴，可上訴。