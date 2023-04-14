國民黨智庫執行長柯志恩表示訪美肩負重要任務。（圖取自柯志恩臉書）

國民黨擬5/20完成徵召 柯志恩揭民調進度曝「他」難出線

迎戰2024總統大選，國民黨徵召人選呼之欲出，新北市長侯友宜成黨內共識，國民黨團智庫執行長柯志恩近日在訪美行程會見華僑時透露，「應在5月20日，最晚6月中旬正式徵召出候選人」，對於會不會徵召鴻海創辦人郭台銘，關鍵在他的民調必須在一個月內贏過侯，但時間太短，郭台銘應該不至於有這樣的機會。

柯志恩在4月9日出席舊金山灣區僑界歡迎餐會時，談及2024總統大選，對於外界質疑國民黨徵召時程太慢，柯志恩表示，除了前總統馬英九在2012年是在5月底徵召，其他時間的國民黨候選人都是6月、4年前推派韓國瑜參選時則是7月。

柯志恩指出，依照過去慣例，完全沒必要要配合名嘴或是民進黨的時程，打亂國民黨的時程，「所以我們應該在520，最晚會在6月中旬，會把這個人正式通過徵召」。

柯志恩強調，徵召一定有非常詳細的科學數據包括智庫，現在幾乎每兩周做一次民調，確定徵召時一定會讓潛在候選人都了解在什麼時間點，委託三家以上有公信力的民調公司，將相關數據全部攤開來看，最後得到共識後才會選，因此徵召不會是主席一個人黑箱作業。

柯志恩直言，國民黨會不會徵召郭台銘，關鍵是郭必須在未來一個月之內證明，民調贏過現在的侯友宜，根據黨章選舉辦法，只要黨主席願意，他可以徵召非國民黨的人員，只是她認為，目前時間太短，郭台銘應該不至於有這樣的機會。