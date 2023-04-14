導遊瀑布前「賣力動作指導」爆紅！影片吸1800萬人狂看 13:242023/04/14 中時新聞網 黃凡甄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近日印尼峇里島出現了一位神級導遊，他除了本職工作之外，還指導遊客們擺出專業pose拍美照。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情解封後，許多知名景點都出現報復性旅遊人潮，近日印尼峇里島出現了一位神級導遊，他除了本職工作之外，還指導遊客們擺出專業pose拍美照，畫面曝光讓不少網友直呼：好想把他帶回家！ southeast asia is the only world region where the uncles there serve and slay pic.twitter.com/bF2bB07u4K— yammi (@sighyam) April 4, 2023 5天293架共機闖台灣周邊 軍事專家揭仲看出「這問題」 國防部說明中共軍演：蔡總統出訪當日即成立應變中心 北韓射彈 日防衛相：至少一枚是洲際彈道飛彈 #印尼 #峇里島 #導遊 #Bali 也許您會感興趣 推薦閱讀 強化通學安全 林右昌致信縣市首長促加快提報計畫 12:462023/04/14 政治 社區住戶太玻璃 重機停汽車格 竟留言「有夠丟臉」 08:292023/04/14 生活 Dior化妝品陷歧視亞裔風波 迪麗熱巴受波及 12:422023/04/12 兩岸 新北警涉詐騙8萬交保 三重警分局嚴懲記過2次 11:132023/04/13 社會 雲林縣接種次世代疫苗 不只避風險更有好禮相送 17:472023/04/13 生活 周孝安恢單與洋妞激情畫面流出 陳天仁做切割「獨立個體」 15:272023/04/12 娛樂 Acer宏碁新款輕薄、電競筆電雙亮相 祭萬元優惠抽住宿券 21:272023/04/12 生活 國家交響樂團美東巡演開跑 讓國際聽見台灣 14:242023/04/14 生活 35歲男深夜和「乾姐姐」爭吵 負氣離家埤塘邊狂哭 12:402023/04/14 社會 《油麻菜籽》導演萬仁揭頭傷疤裝鈦合金 與女主蘇明明合體現身 20:222023/04/12 娛樂 秦剛出席第四次阿富汗鄰國外長會 促嚴打踞阿恐怖勢力 08:032023/04/14 兩岸 幼兒莫德納次世代疫苗本周到貨 5月初開放施打 14:532023/04/13 生活 「大鼻子情聖」遭控性侵染指13女 拍戲手摸女演員胯下 15:382023/04/13 娛樂 男偶像曝遭已故社長性侵20次 傑尼斯首回應「受社會信賴」挨轟 16:412023/04/13 娛樂 五桐號都在排隊！她買1杯「茶很普欸」 鐵粉揭關鍵 14:102023/04/14 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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