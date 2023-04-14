疫情解封後，許多知名景點都出現報復性旅遊人潮，近日印尼峇里島出現了一位神級導遊，他除了本職工作之外，還指導遊客們擺出專業pose拍美照，畫面曝光讓不少網友直呼：好想把他帶回家！

southeast asia is the only world region where the uncles there serve and slay pic.twitter.com/bF2bB07u4K — yammi (@sighyam) April 4, 2023