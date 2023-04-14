智慧停車管理已是最新趨勢，新北市交通局在新北市33所學校完成260格家長接送停車格位，以及191格裝卸貨格位導入路邊停車智慧化管理，另將新店、板橋、汐止區等7條路段、共366格停車格完成全路段停車智慧化管理，以新店中正路為例，實施前周轉率為4.48，實施後提升為5.99，逼近6，讓更多人都能使用到車格。

交通局長鍾鳴時表示，交通局自去年4月1日起在新北市托嬰機構的家長接送停車格位建置智慧停車設備，收費時段實施無紙化收費；家長接送時段依接送需求設定免費停車時間，讓家長可以安心下車親自進入校園接送小寶貝，不用擔心車輛遭拖吊；逾時停車則將違規資料提供警察局舉發，落實停車資源公平共享，實施迄今已服務逾16萬車輛次，問卷調查滿意度更高達9成以上。

另裝卸貨車格也導入停車智慧化服務，利用車牌偵測功能實施無紙化收費，搭配累進費率計費，使有限的停車資源獲得最大利用，平均每個裝卸貨車格每天至少能服務6輛車，有效提高周轉率，實施迄今已服務逾20萬車輛次。

交通局也在板橋區文化路2段182巷和新店區中正路、建國路，以及新莊區福樂街、自立街、自由街和汐止區新台五路1段等7條路段建置智慧停車設備，採無紙化收費服務，並提供24小時空位資訊，民眾可以利用路邊停車即時空位查詢服務更快找到車位，迄今也有超過20萬車輛次享受到這項便捷、智慧的停車服務。

交通局將持續鼓勵廠商於停車需求較高的路段自行提報建置智慧停車設備，以擴大智慧停車服務；也提醒民眾可多利用手機下載行動支付APP繳納路邊停車費，不僅省時又方便，更響應環保愛地球。