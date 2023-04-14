照顧病人非易事！一名大老闆晚年生病後堅持要兒子親自照顧他、不請看護，兒子平時下班後趕去照顧父親，時間一久竟在自己50歲生日時過勞暴斃，嫁出去的女兒原本甩鍋給哥哥照顧，如今哥哥逝世，她一接手照顧馬上堅持請看護，作家黃大米分享此事笑說聽完這個故事，「更加堅定我找看護的決心」。

黃大米在臉書分享，她日前回高雄看望阿公時給了照顧阿公的看護「浣熊」一千元，當作鼓勵也肯定對方照顧的辛勞，後來她聽一名早餐店老闆娘說，先前有名大老闆生病後堅持不肯請看護，要兒子媳婦親自照顧，兒子每天下班趕去照顧父親，時間一久，竟在50歲生日時過勞死，留下80多歲父親。

黃大米說，原本該大老闆嫁出去的女兒也不同意請看護，但哥哥過勞暴斃後，大嫂也把老人家丟給她照顧，她後來馬上請看護幫忙；早餐店老闆娘說「怎樣都要請外籍看護啦，不能聽老人家要省錢就不請，搞到大家累死，這樣不是花更多」，黃大米也相當認同。

其他網友留言「一定要找看護，找到好看護，重生」、「聽過很多的例子，照顧者比病人還早走，原因之一就是過勞死」、「照顧者不能先倒下，大米加油，堅持做對的事情」、「長久之計是找外籍看護，但要有家人在旁陪伴（監督關心）」、「支持請看護，也可長照中心，照顧者也需要喘息一下」。