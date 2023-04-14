有駕駛行駛國道1湖口前往竹北方向外側路肩，遭後方特斯拉持續閃大燈，並疑似用雷射筆自後方照射。（取自YouTube頻道「 R.D SUN」）

有駕駛行駛國道1湖口前往竹北方向外側路肩，遭後方特斯拉持續閃大燈，並疑似用雷射筆自後方照射，國道警方查看影像後，發現特斯拉連續密集按喇叭、變換燈光等情事，依照道路交通管理處罰條例第 33條 第1項 14 款，處該汽車駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，不過目前未接獲民眾報案或檢舉，將在取得相關資料後製單舉發。

一名駕駛13日傍晚4時41分駕車行經國道1號，從湖口往竹北方向外側路肩，竟遭遭後方同行駛外側路肩的特斯拉自後方持續閃大燈，並疑似以雷色筆自後方照射。

國道二大隊警方經查看影像後方車輛有連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道情事。得依道路交通管理處罰條例第 33條 第1項 14 款，處該汽車駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。不過警方目前尚未接獲民眾報案或檢舉該違規內容，本大隊將在取得相關資料後據以製單舉發。

高公局針對上、下班時段易壅塞路段，為紓解主線車道車流，有常態性開放路肩措施，用路人於開放路肩路段請遵守路肩速限60公里行駛，勿任意變換車道，並循序下交流道，以維護本身及其他人之行車安全。

有不少網友看完影片後，表示「遇到這種就放油門看他表演」、「是我就後霧燈開回去」、「利用路肩超車這個檢舉一定過」、「特斯拉可能趕著去充電」、「被雷射光掃到茫了繼續開很危險」。