人要懂得飲水思源，知名命理師江柏樂不斷呼籲民眾要「拜祖先」，甚至直言家裡有人得怪病、罹癌，或無法成家立業，都有可能是祖先的問題。

江柏樂在臉書發文分享案例，南投一位客戶的阿公當年入贅到阿嬤家，因陳姓阿嬤不識字，所以小孩全部都跟阿公姓張，因此後代只拜張家祖先，沒有拜陳家祖先，「結果陳家祖先就來鬧」。

另外，陳家其中一位祖先小時候就過世，阿嬤有把錢給孩子們，請他們要拜陳家祖先，但他們都沒拜。陳家祖先認為張男入贅陳家卻忽視他們，就找上了張男的後代；客戶的2個兒子都得了睪丸癌第3期。

江柏樂表示，詢問得知就是陳家祖先在搞鬼，陳家祖先認為張家子孫沒有拜祂們，「男生都得睪丸癌，讓他們結不了婚，客戶的3個小孩，2男1女都沒嫁沒娶。」他自信表示，後續處理完，張家子孫命運都會改變。

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