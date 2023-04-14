楊烈（左）接受《健康點點名》主持人王宜安訪問。（中天新聞提供 ）

70歲資深藝人楊烈受邀上中天YT頻道節目《健康點點名》分享抗癌歷程，也談到二哥罹患大腸癌的過程，楊烈表示自己當初罹患大腸癌時有徵兆，但二哥卻是忍到最後一刻才打電話給他，表達身體有狀況，緊急送醫後才診斷出也罹患大腸癌。

楊烈提及二哥難掩悲傷，由於兄弟感情很好，格外不捨，「是哥哥帶我進演藝圈，我們好到無話不談。」楊烈表示當初是二哥說想去醫院檢查，因為肚子很脹，吃一點東西就想吐，檢查後確定是大腸癌，加上已第4期，轉移很快，雖然有做化療、標靶治療，但根本來不及，「我哥哥一點痛就想說忍一忍就過，結果導致發現的太晚」。

楊烈2005年罹大腸癌，術後至今18年抗癌成功，當時因有大量出血誤以為是痔瘡，所幸警覺性夠強，他發現痛處不對，就去醫院進行一系列檢查，竟發現是大腸癌第2期，開了2次刀及化療後，改成口服化療。

楊烈回憶口服化療時，身體有不少反應，像是四肢腫脹也無法握緊東西，「當年的演唱會，我其實還在使用口服化療」。為何會罹癌，楊烈認為應是壓力加上忙碌導致，「癌細胞不是細菌感染，是細胞病變，生活上可能有什麼地方不太正常過頭了，造成免疫力有很大的壓力，然後就下降，癌細胞就會開始跑出來。」

近年來罹患大腸癌的人逐漸年輕化，楊烈建議日常生活要保持良好心態、飲食跟作息時間調整，以及適時運動，才能夠防範癌症找上門的方式，已經康復的他，依然維持定時運動。楊烈也在節目中即興高歌一曲，透露：「除了現在的舞台劇，也在策畫未來的演唱會。」該集將於今（14日）在中天《健康我＋1》YT頻道（https://reurl.cc/MRVDML）播出。