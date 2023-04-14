日本台灣交流協會今在臉書徵才，要招募官邸職員，必須具備簡單英日文的溝通能力，但是每個月薪資卻只開2.7萬元起，讓不少網友看了拳頭都硬了，到粉專貼文下方留言怒轟，太扯了吧！要求這麼多，卻只開和基本薪資26400元差不多的薪水。

日本台灣交流協會今在臉書粉專上PO徵才文，表示台北要招募官邸職員，每個月薪資27000元起，每天工作7.5小時，周休二日，提供有薪年假。工作內容是清掃、洗衣、宴會場地布置、宴會餐飲服務、餐點準備及其他家事服務。

日本台灣交流協會表示，應徵者必須要具備高中職以上的學歷，且要有簡單英文與日本的溝通能力，並且個性開朗、具有溝通協作的能力，最後則是要有在台灣工作的資格。工作待遇會依照個人學經歷調整，每年也有調薪的可能，且一年有2次獎金。

貼文引起網友討論，不少人看到月薪只有2.7萬起，卻要求應徵者會英日文，忍不住怒了。「具備英日文能力，還要證書，但薪資才27000元也太扯了」、「這薪資打工仔都不一定想做了」、「哇，很敢開欸，這樣的價碼，還要求這麼多」、「這是在徵傭人嗎」、「日本最低薪資也沒有這麼低吧」、「這薪資在台北活得了嗎？」