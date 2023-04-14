林宥嘉在新歌MV中赤裸上身拍攝。（華研國際提供）

林宥嘉在新歌MV中赤裸上身拍攝。（華研國際提供）

林宥嘉14日推出新單曲〈我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人〉，17字超長歌名傳達直白且堅定的信念，道出最極致的愛「就算不能承受，我也想為你復活」、「我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人」；為了完美呈現直拗的愛，林宥嘉突破過往形象，出道16年來首次赤裸上身、徒步赤腳拍MV，過程中頂著烈日並經歷夜晚的低溫，讓他和團隊幾乎耗盡體力，林宥嘉事後回想笑說：「很多細節都不太記得，但那天的確有超越平時的狀態，很像一場奇幻旅程。」

〈我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人〉是整張專輯中最後收錄的歌曲，當憂鬱近乎嘆息般的文字搭配情感滿溢的旋律與唱腔，更加深了那份執著卻又真摯的愛。長達17字的歌名，除了是他出道以來最長的歌名，更用了少見的詞彙「直拗」，林宥嘉表示這也是這首歌的寶貴之處，坦言寫歌過程並不順利，歷時將近3年時間製作，光歌詞就花了1年8個月，順利完成後他甚至在官方社群發文感謝，「謝謝！過去我所不能看見的，原來是這樣的面貌」。

MV將歌曲中為愛付出的情感呈現得更加淋漓盡致與直白坦率，平常注重健康且健身多年的林宥嘉，首次在螢幕前展現好身材，他大方分享健身秘訣，211飲食法搭配規律的運動習慣，甫以功能醫學增強身體機能，更嘗試健美選手才會使用的充碳技巧，維持肌肉線條的狀態。

原來他過往曾遇到身邊的人罹患癌症，最終透過正規的治療，加上211飲食療法和功能醫學的輔助，得以維持穩定，也讓他更重視健康。他這次為了這支MV特別嚴格控制飲食並加強訓練三個多月，拍攝當天氣候出乎意料的好，林宥嘉與團隊前進荒野拍攝，無法控制的石頭路面成為拍攝的一大難關，團隊拍攝需要小心翼翼才不會跌倒受傷。不過，林宥嘉全程健步如飛，讓團隊忍不住驚嘆他的體力和耐力。他笑說：「我今天健步如飛的原因是很想走到那個地方，開始健身開始做運動。」