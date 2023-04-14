AIT（美國在台協會）處長孫曉雅昨（13日）在AIT臉書分享，自己近日帶著老公暢遊台灣各大景點，其中還包括台北著名傳統商圈迪化街。然而網友看到照片中的一台車，直呼又見行人地獄。

孫曉雅PO出在迪化街拍的照片，後方騎樓停了一台白色貨車。（圖取自孫曉雅臉書）

孫曉雅和丈夫在迪化街洪儒堂前拍了一張合照，但仔細一看，可以發現後方有一台白色小貨車就毫不在意的停在騎樓上。網友怒批，「這一張照片完全顯示，台灣是行人地獄」、「那部發財車，很没水準，本來我也想駡」。

警方指出，騎樓是專供行人通行，民眾與商家發揮公德心，不要違規停車及占用騎樓，據道路交通管理處罰條例，可開罰最重1200元。

孫曉雅此次公開的照片，貼近台灣民情，除了迪化街之外，還有前往北市饒河街、新竹北埔、新北板橋林家花園等著名景點。孫曉雅表示，先生近期造訪台灣，很高興自己又有機會推薦更多台灣的山珍海味，丈夫這次新愛上的菜色除了精緻餐飲以外，當然也有在地美食，並還品飲了創意調酒及名聞遐邇的台灣茶！不只如此，還不惜三顧茅廬，去了最愛的鼎泰豐三次！

孫曉雅最後還不忘詢問台灣網友，「他下次來台灣的時候，還有什麼好吃的我們可以試試呢？」也得到網友「嘉義雞肉飯」、「基隆泡泡冰」、「基隆或高雄海港海鮮料理」、「北投酒家菜」、「建中黑糖冰」等回應。