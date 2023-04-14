人與人相處過程中，有些人天生與對方非常合拍，不管做任何事都很有默契，但有些人與對方完全不合適，容易與對方發生衝突，《靈匣網》運勢專欄分享4種血型的人與誰最不合拍，其中A型血的人常與家人吵架；B型血易與同事起衝突；O型血當看到親戚時不給好臉色；AB型血則是看到小朋友會避而遠之。

▍A型血：家人

A型血在外人面前性格溫和，對任何人都非常客氣，情緒比較穩定。但是A型血有個缺點，會把自己最好的一面都給外人，而壞脾氣通通留給家人。若是家人說了一句不合他們心意的話，他們會變得很焦躁，也經常跟家人吵架。

▍B型血：同事

B型血比較注重利益，很多事情都可以妥協將就，但唯獨在賺錢這方面，B型血會特別積極。他們跟同事比較合不來，容易因為一點小事就發生爭執，所以每次只要公司有聚會，他們一律不參加，總是離大家很遠。

▍O型血：親戚

O型血比較獨來獨往，做任何事都很有自己的想法主見，不願意讓別人干涉太多。所以O型血跟親戚們往往是比較合不來，看到親戚都不願意打招呼，會盡量躲得遠遠的。而面對那些干涉自己事情的親戚，他們不會給好臉色看，那怕這樣做會造成尷尬，他們也毫不在乎。

▍AB型血：小朋友

AB型血不能理解的是，為什麼會有人喜歡小朋友。在他們看來，小朋友就是特別不可控，而且破壞力也是極強。AB型血當遇到小朋友時，會故意兇對方，讓對方知難而退。別指望AB型血能跟小朋友和平相處，先入為主的認為小朋友就是會影響到自己，所以看到小朋友總是避而遠之。