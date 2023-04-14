白安唱出《模仿犯》中角色的心聲。（相信音樂提供）

白安近日為華語大劇《模仿犯》獻聲〈魚沒有腳〉，這首歌是她特別為劇中夏騰宏所飾演的角色「建和」所量身打造，白安表示創作這首歌時，她將自己與建和的共同點放大，試圖將自己內心痛苦與糾結不安融入歌曲，雖然她在唱歌時並未親身經歷劇中建和被霸凌的痛苦，但她認為他們都具有善良、天真之心，以及對世界的期待，這些感受讓她很容易與角色產生共鳴。

她也提到，自己有時會將悲傷隱藏起來，用一個更好相處的姿態面對世界。在創作這首歌時，想像自己是建和，並以感冒的狀態唱出這首歌；有趣的是，不少歌迷們發現〈魚沒有腳〉歌名非常特別，似乎藏有別具心裁的意涵，白安揭秘歌名來自冰島的一本小說，描述了人們在孤獨狀況下心靈的脆弱，她認為這個名字非常適合用來形容建和的角色。

而就像演員在戲演完需要抽離角色一般，白安唱什麼也像什麼，她坦承寫完這首歌後，自己也需要抽離一下，因歌曲的情感悲傷、孤獨且沈重：「我寫完會盡量讓自己幾天不去聽這首歌，因為這是一個被逼到角落的人心中的吶喊。」原來她在創作時試著帶入建和的感受，剖析建和內心世界的同時，自己也與建和的心靈世界產生了共感。