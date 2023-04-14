中國日前宣布將就台灣對中國貿易限制措施，展開貿易壁壘調查，內容包含2455項產品，涉及農產品、紡織品等。對此，行政院副院長鄭文燦直言，應透過雙邊或多邊協商處理，把貿易問題政治化或政治操作，對兩岸經貿關係不利，呼籲對岸「不需要做這樣的動作」。

鄭文燦今赴立法院出席「屏東旺來，與你相芋」記者會時表示，希望兩岸經貿關係回到正常秩序，本來貿易糾紛，就應該透過雙邊或多邊協商機制完成，把貿易問題政治化或者做政治操作，對兩岸經貿關係正常往來不利，「既有機制可以進行，不用做這樣的動作」。

對於中國16日要在台灣北部海域劃設「禁航區」，原本說要禁航3天，後來改為航空禁航27分鐘、海域管制6小時，政府將如何因應，鄭文燦指出，政府事前已掌握全盤狀況、提出抗議，國際社會也非常關切，現在中方為海上、航空採取不同做法，「我們也會確保海上跟航空安全，這是必要的預警措施」。

此外，國安基金昨召開第116次例行委員會議，並宣告長達275天的護盤正式退場，鄭文燦強調，不擔心影響市場，國安基金進、退場時間點的選擇，是經過共識決，去年7月為了消除不必要的市場因素 ，因此進行護盤，這是史上第二長的護盤時間。

鄭文燦認為，現在經濟、股市、外資都平穩，委員會決定退場，而這次退場採取「來無影、去無蹤」的方式，不會影響股市。